Maduro: revocatorio será 'el próximo año y punto'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que si la oposición cumple los requisitos previstos en la ley para convocar a un referéndum revocatorio de su mandato, será "el próximo año y punto", y advirtió que en caso contrario "el país debe acoger esa decisión".



"Si cumplen sus requisitos, el referéndum revocatorio será el próximo año y punto", señaló Maduro durante un acto con beneficiarios de las viviendas entregadas por el Gobierno.



Agregó que "si no cumplen los requisitos, no habrá referéndum revocatorio y punto" y llamó a "respetar lo que diga el poder electoral".



Maduro se refirió además a las firmas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyó de las 1,8 millones rúbricas presentadas por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para solicitar el referéndum y calificó de "grave" que hayan entregado 600.000 "chimbas", en referencia a las que "no cumplieron con los criterios establecidos" según el ente electoral.



"Yo quiero que todo el mundo esté consciente, porque ellos trataron de incendiar el país y no lo pudieron incendiar y aquí no va a haber chantaje que valga", añadió.



En caso de que el referéndum se celebre, Maduro dijo tener "la fe, la confianza y la certeza" de que lo ganarán "con el pueblo en la calle".

"El día que lo pongan del próximo año, lo ganaremos", vaticinó el gobernante.



Pero advirtió que en caso de que el poder electoral señale que no se cumplieron los requisitos "constitucionales, legales y reglamentarios", eso será "palabra sagrada".



El procedimiento



La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, confirmó este viernes que desde el próximo día 20 y hasta el 24 se realizará la etapa de validación de más de 1,3 millones de firmas de quienes apoyan la activación de un referendo para revocar a Maduro.



La MUD presentó el pasado 2 de mayo 1,8 millones de firmas de cerca de 200.000 exigidas por la ley para validarse como una organización ciudadana proponente del referéndum contra Maduro.



Tras cumplir ese requisito previo, la oposición deberá reunir, previo aval del CNE, alrededor de cuatro millones de firmas (el 20 % del registro electoral) para solicitar formalmente que se active el revocatorio.