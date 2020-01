Cancelar planta en México le costó $us 200 millones a Ford

En su reporte trimestral, la automotriz Ford reportó una pérdida de $us 783 millones, o 20 centavos por acción, luego de un ajuste contable por $us 3.000 millones anunciado la semana pasada, y ratificó previsiones de una baja de sus ganancias en 2017, reflejó Forbes México.

Después de impuestos, el cargo por pago de pensiones le costó $us 2000 millones a las ganancias netas de la compañía. Los resultados del cuarto trimestre de 2016 también consideran un cargo de $us 200 millones por gastos relacionados con la cancelación de la construcción de una planta en México donde invertiría $us 1,600 millones, esto luego de las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump.

En 2016, los beneficios netos de la segunda mayor automotriz de Estados Unidos fueron un 38% inferiores a los de 2015 y se situaron en $us 4.600 millones. La compañía también señaló que sus ventas alcanzaron 6,6 millones de vehículos en todo el mundo, 16.000 más que el año anterior.