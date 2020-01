Inician debate para elegir 'nuevo' Contralor General

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) inició el debate para elegir al nuevo Contralor General del Estado, de 26 nombres, 20 varones y 6 mujeres. La puntuación alcanzada en las etapas de revisión de méritos y entrevistas



"Puedo dar fe que este proceso no ha tenido mayor sobresalto y hemos podido llevar este trabajo de calificación y selección de postuulantes que se han presentado", dijo el presidente de la instancia de Planificación de la Cámara Baja, Javier Zavaleta.



El artículo 216 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que la autoridad legalmente elegida por dos tercios de voto de la Asamblea tiene un período de seis años, sin posibilidad a ser ratificado en el cargo por el presidente.



Se estima que mañana el vicepresidente Álvaro García Linera, que no participó del inicio de la discusión, posesionará a la nueva autoridad, debido a que el presidente Evo Morales aún permanece con reposo en su residencia.



Entre algunos nombres que destacan de la nómina final se encuentran César Siles Bazán, director general de asuntos jurídicos en la Cancillería y presidente de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare); Sandra Quiroga Solano, que actualmente ocupa el cargo de subcontralora general a.i. desde 2006 o Henry Lucas Ara, subcontralor general.



La bancada de Unidad Demócrata (UD) anticipó que votará en blanco en la elección, debido a que "ya eligieron a su Defensor y ahora quieren elegir a su Contralor para ocultar todos los casos de corrupción. Hemos presentado 22 impugnaciones y no nos han hecho caso", dijo el senador Arturo Murillo.



Lista de los habilitados:,