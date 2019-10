El Airbus tuvo una brusca caída de ocho minutos

El Airbus A320 que se estrelló este martes en los Alpes franceses acababa de alcanzar una altitud de 38.000 pies antes de una brusca caída de ocho minutos, explicó la aerolínea alemana de bajo coste Germanwings, que operaba el vuelo.



El piloto tenía "más de 10 años de experencia" y unas 6.000 horas de vuelo, y el avión había pasado una visita completa en el verano boreal de 2013, precisó en rueda de prensa Thomas Winkelman, un responsable de la compañía aérea.



Francia no descarta ninguna hipótesis



El Ejecutivo francés no descarta ninguna hipótesis, incluida la terrorista, en la investigación del accidente aéreo, informó a Efe un portavoz del Ministerio del Interior.



"Van a explorarse todas las pistas, incluida la terrorista, aunque esta última hipótesis no es la prioritaria", indicó a EFE Pierre-Henry Brandet, quien explicó que el avión realizó, según los primeros indicios, una "trayectoria anormal" antes de estrellarse.



Su comportamiento de vuelo y el hecho de que desapareciera del radar poco antes del choque activaron la alerta del control aéreo, añadió el portavoz ministerial.



La investigación del accidente, según indicó hoy en un comunicado la ministra de Justicia, Christiane Taubira, ha quedado en manos de la Fiscalía de Marsella, a la que se le van a facilitar "todos los medios para que sea llevada a cabo en las mejores condiciones en cuanto a tiempo y eficacia".



EEUU no ve indicios de terrorismo



El Gobierno de EE.UU. ofreció asistencia a los países afectados por la catástrofe aérea ocurrida hoy en los Alpes franceses y sostuvo que por ahora "no hay indicios" de terrorismo en el accidente del avión que se estrelló con 150 personas a bordo.



"No hay indicios de un nexo con el terrorismo en este momento", comentó la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Bernadette Meehan, en un comunicado.



Según la Casa Blanca, funcionarios del Gobierno estadounidense están en contacto con las autoridades de Francia, Alemania y España para ofrecerles la asistencia que pueda hacer falta tras la tragedia.



Recuperan una caja negra



El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, anunció hoy que se ha encontrado una de las cajas negras del avión Airbus A320 siniestrado en los Alpes.



Un portavoz del ministerio confirmó a Efe el hallazgo, y apuntó que la caja negra será analizada por los expertos del organismo francés de Investigación de Accidentes (BEA), que ya ha abierto una investigación al respecto.



El accidente de este avión, que viajaba entre Barcelona y la ciudad alemana de Dusseldorf, dejó 150 víctimas. Entre los fallecidos hay ciudadanos españoles, alemanes y "probablemente" turcos, según señaló el presidente francés, François Hollande.