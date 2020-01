Huella de dinosaurio rompe récord en Bolivia

Científicos descubrieron recientemente una huella que ha marcado un récord en Bolivia. Es la más grande de impresión de un dinosaurio carnívoro en ser descubierta en todo el mundo.



Hasta ahora, la huella más grande de un dinosaurio carnívoro midió a 110 centímetros y fue hallada en Nuevo México, de acuerdo con el paleontólogo Sebastián Apesteguia.



El 19 de julio pasado, Grover Marquina, un guía turístico, fue a hacer senderismo en el cráter Maragua, a unos 65 kilómetros de Sucre, la capital de Bolivia, cuando se topó con la huella fosilizada.



Esta excede los 115 centímetros de ancho, dijo Apesteguia a CNN. Normalmente, este tipo de impresiones son de entre 85 y 100 centímetros, agregó el especialista.



Apesteguia, un científico con base en Buenos Aires, explicó que el animal que dejó tal impresión probablemente pertenecía a una gran especie de dinosaurio, quizá una criatura que era una parte del género Abelisaurus.



Las criaturas depredadoras de los Abelisaurus eran bestias de dos patas que vivieron hace unos 70 millones de años. Con una poderosa mandíbula, su estatura alcanzaba más de 12 metros.



Sin embargo, tenía brazos atrofiados y características para rivalizar con el más conocido y famoso de su especie: el Tyrannosaurus rex, o tal vez incluso un rapaz de gran tamaño llamado Megaraptor – una criatura feroz que fue identificada antes en la región de la Patagonia.



No solo la huella de esta gran bestia establece un nuevo récord por su tamaño, sino que también desafía una antigua creencia acerca de las criaturas prehistóricas que existieron en la América del Sur durante el período Cretácico, que se conoce como la última parte de la “era de los dinosaurios”.



El descubrimiento permite establecer que los dinosaurios gigantes vivieron en la última parte del periodo, algo que no se había establecido hasta ahora, dijo Apesteguia.



Se creía que los dinosaurios más grandes que habían existido en el continente hace 100 millones de años, no hace 70 millones de años, comentó el especialista.



Los científicos creen que el asteroide apocalíptico que causó la extinción de los dinosaurios golpeó la Tierra hace unos 66 millones de años.



Encontrar huellas similares de dinosaurios en la región es bastante común, según el paleontólogo. Tras impresiones fosilizadas que datan del periodo Cretácico temprano se han descubierto en Bolivia, y otros más pequeñas han sido vistas también en Chile, Brasil y Argentina.



De hecho, los científicos encontraron, en enero, una huella de la misma especie carnívora que medía 104 centímetros.



Pero el hallazgo más reciente es todavía más impresionante, ya que está ayudando a los científicos a entender aún más el paisaje del planeta Tierra y las criaturas que vivían en él hace millones de años.