Parque automotor de Bolivia casi llega a triplicarse en diez años

Un reciente estudio estadístico elaborado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) revela que Bolivia casi llegó a triplicar su parque automotor en los últimos diez años. Los vehículos debidamente registrados pasaron de 494 mil en el 2004 a 1 millón 332 mil en el 2013.



El documento estadístico "Parque Vehicular en la Comunidad Andina 2004- 2013", elaborado por la Secretaría General de la CAN y publicado recientemente señala que en la región andina, que comprende Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, entre 2004 y 2013, se incrementó el parque automotor de 6 millones de vehículos a 15 millones.



Por países, en Colombia el incremento de vehículos fue de 3 millones 493 mil a 9 millones 796 mil; en Ecuador de 764 mil a 1 millón 723 mil y en el Perú de 1 millón 361 mil vehículos a 2 millones 223 mil.



Otras estadísticas



En la región, el crecimiento promedio anual de 10,6% donde Colombia presentó el mayor crecimiento en su flujo vehicular con una tasa promedio anual de 19,3%; le siguen Ecuador y el Perú con 13,1% cada uno y Bolivia con 10,3%.



El análisis estadístico hace además un análisis del número de vehículos por cada mil habitantes al 2013. Colombia es el país que más vehículos tiene por habitantes con 207 por cada mil, Bolivia tiene 120 vehículos, le sigue Ecuador con 109 y finalmente Perú con 72.



Asimismo, se precisa que en el año 2013, los vehículos que circularon en los cuatro países que integran la Comunidad Andina fueron mayormente automóviles o station wagon (a motor, que sirven para el transporte de personas), seguidos por vehículos automotores menores (motocicletas, mototaxis y similares) y en menor cantidad camionetas, pick up y panel (de cabina simple o doble caja posterior destinada al transporte de carga liviana).