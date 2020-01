¿Angelina Jolie se casará con un filántropo inglés?

Han pasado ocho meses desde que Angelina Jolie tomó la decisión de divorciarse del padre de sus hijos, Brad Pitt. Ahora la revista estadounidense In Touch informó que la aclamada actriz de Hollywood se casará por cuarta vez.

En esta oportunidad, el afortunado sería un misterioso hombre que conoció en diferentes fiestas benéficas en las que coincidieron y con quien además se la relaciona desde hace varios meses.

Si bien la identidad de su supuesto futuro esposo permanece en el anonimato, desde el entorno de la actriz aseguran que se trata de un hombre de negocios inglés, que se desempeña como filántropo.

Según la publicación americana, Angelina ya habría comenzado con los preparativos de la fiesta, así como también estaría abriendo camimo para que sus niños conozcan a su nueva pareja.

“Angelina quería preparar a los chicos antes de que lo conozcan. Ella les contó lo maravilloso que es”, asegura un íntimo amigo al mencionado medio.

La supuesta boda estaría planeada para celebrarse en la nueva propiedad de Battambang (Camboya), que la protagonista de Tom Raider compró en febrero.

¿Cómo será la boda?

La fuente de In Touch sostiene que “será una ceremonia pequeña al aire libre, en los próximos meses” y, que, además “el vestido de la actriz, la comida y la decoración serán un fiel reflejo de la cultura camboyana”.

Lo que opina Brad

Por otra parte, este artículo de la revista sostiene que Brad no estaba de acuerdo con esta unión en un principio, pero que ha cambiado de opinión y que ahora alienta a su 'ex' para que vuelva a rehacer su vida. Además, un amigo cercano al actor confesó que él pasa la mayoría de su tiempo escribiendo en su “diario íntimo”, donde ha plasmado toda su tristeza tras la ruptura. De hecho, le ha pedido a su 'ex' que lo leyera recibiendo una total negativa por su parte.

El actor se ha comenzado a plantear la posibilidad de publicar sus escritos para que al salir a la luz pueda ayudar a otras personas que pasen por problemas de adicción, ya que desde su separación con Angelina Jolie alega tener una vida lejos de las drogas y la bebida.

Historia de amor de 'Brangelina'

El amor entre Brad y Angelina nació luego de compartir cartel en la cinta de 2005 Sr. & Sra. Smith, donde se enamoraron perdidamente y comenzaron una relación que duró hasta septiembre del año pasado. Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox y Vivienne, son los hijos de la pareja.