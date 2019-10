Prepárate para jugar seguro Pokémon Go

Pokémon Go se perfila para ser el fenómeno del año en lo que se refiere a entretenimiento tecnológico con sus millones de descargas en todo el mundo. Y es precisamente ante tal efecto, que las jefaturas de Policía en España y Estados Unidos, solo por citar algunos, han comenzado campañas para crear conciencia sobre seguridad entre los jugadores.



Las advertencias se dan en todo los ámbitos; incluso, la ONG bosnia "Posavina bez mina" (Posavina sin minas) advirtió este martes a los usuarios del popular juego de realidad aumentada del peligro de entrar en los campos minados, que aún existen en el país, mientras se busca a pokémon.



Este juego aún no llega a América Latina y todavía no está disponible en Bolivia, pero puede ser descargado desde aplicaciones no autorizadas o cambiando el lugar de residencia, según el dispositivo móvil. Aunque presenta varias limitaciones, permite conocer cómo es la dinámica del juego.



Pero mientras llega la versión oficial te dejamos una guía para que aprendamos a jugar haciéndolo de manera segura para evitar accidentes.



Si navegas desde un celular, ingresa AQUÍ, para ver el recurso multimedia colocado arriba de esta publicación.



Objetivo

Capturar y entrenar a los pokémones para luchar por el control de "gimnasios" virtuales desplegados en lugares del mundo real que aparecen en los mapas de los teléfonos inteligentes. Los jugadores ganan cuando logran controlar el gimnasio.



Para comenzar

Descargar la aplicación gratuita Pokémon GO para Android o iOS, el sistema operativo de Apple. Luego debe construirse un personaje que será su doble digital.