Apple lanza el iPhone 7 con estas novedades

A las 13:00 (hora boliviana) el escenario del centro Bill Graham en San Francisco (California, EEUU) se iluminó para recibir a Tim Cook, el CEO de la compañía, y su equipo. Ellos presentaron el nuevo modelo de iPhone y otros productos como el iWatch 2.



Según Anthony Barba, uno de los directores de la tienda de Apple en Santa Cruz, el nuevo celular llegará dentro de dos semanas y el precio del que tiene menor capacidad de almacenamiento rondará los 1.000 dólares (cerca de 7.000 bolivianos)



Estas son las novedades que trae el nuevo modelo:



Doble lente y RAW. . La cámara posterior tiene doble lente y además la cámara incluye un sensor más grande, lo que es clave para tener más calidad en las fotos. Además tiene 12 megapixeles y puede capturar imágenes en formato RAW.



Adiós cables. El periodista Walter Mossberg, posiblemente el más influyente en el mundo de la tecnología, citado por el diario El País publicó en su cuenta de tuiter una foto de audífonos con cable junto al siguiente mensaje: "Algún día, los arqueólogos encontrarán esto y se sorprenderán...".



No estaba equivocado, el iPhone dejó para siempre el cable Jack 3,5mm y los auriculares se conectarán de forma inalámbrica.



Resistente al agua. Se lo sospechaba. Todos los portales de tecnología señalaron que sería resistente al agua y al polvo.



El iWatch2. También confirmó los rumores sobre la incorporación del GPS pero la gran sorpresa fue que se alió con Nintendo y se podrá ¡jugar Pokémon Go con él!



Pero los que no son fans de los videojuegos también tendrán otras ventajas a su alcance. El reloj sugerirá cuando salir a correr en función de la actividad y el clima y será resistente al agua.