Convocatoria a Contralor registra primer aspirante

Silverio Acarapi Flores, de profesión auditor, es el primer postulante al cargo de Contralor General del Estado, tras un tiempo de incertidumbre por el poco interés para pugnar en el proceso de elección que encara la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



"Según el reglamento no hay un número mínimo ni máximo, simplemente se hace la convocatoria, nosotros aún con un número mínimo vamos a llevar adelante el proceso de evaluación del cumplimiento de los requisitos, y si cumplen ellos vamos a pasar a la etapa de calificación de méritos", dijo en las últimas horas el senador del MAS, René Joaquino, ante la ausencia de aspirantes.



Conoce más: Inician el registro para elegir un nuevo Contralor



De acuerdo con el presidente de la comisión mixta de planificación, existen instituciones muy burocráticas, que demoran en la entrega de las certificaciones que requieren los postulantes. Quedan dos días para que se cierre la convocatoria.



Hasta el jueves a las 18:00 estará abierta la posibilidad de inscripciones, mismas que deben cumplir 17 requisitos y al menos nueve de los 14 criterios de calificación. Luego se abrirán los sobres, se abrirá un periodo de impugnaciones y luego vendrán las entrevistas.



Lea también: Buscan lograr confianza en elección de contralor



El primer profesional inscrito es oriundo de La Paz y asegura no tener militancia política, debido a que una de las cláusulas es no tener al menos en los últimos 20 años una relación con alguna agrupación política.