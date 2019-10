Evo quiere debatir cómo controlar redes sociales

“Las redes sociales, con las mentiras, hicieron daño. Estamos convencidos de eso”, fue una de las aseveraciones que realizó el presidente Evo Morales en los 38 minutos que habló en Palacio de Gobierno, un día después de que los bolivianos acudieran a las urnas para decidir si se les permite a los presidentes ser reelegidos por segundo vez.



Un debate sobre el manejo de las "redes sociales" en el país anunció el presidente Morales, tras toda la etapa de campaña electoral que existió en esos espacios de cara al referendo del domingo. Lamentó el uso que se le dio por parte de algunos sectores.



"Tal vez en el futuro va a ser importante debatir este tema de las redes sociales. En algunos países, con mala información, tumban gobiernos, perjudican a su país y crean confrontación. No sé si hay alguna gente que maneja bien para enfrentarnos,entiendo,antes también era aquí los medios de comunicación, algunos", aseveró la autoridad.



Tanto Facebook como Twitter fueron espacios en los que surgieron y se viralizaron las denuncias de corrupción y la campaña negativa contra el primer mandatario,que aspiraba a quedar habilitado para una nueva reelección con el cambio de la Crata Magna.



Morales, que dos semanas antes del referendo se vio en el ‘ojo público’ y bajo la lupa de las redes sociales por la denuncia de supuesto tráfico de influencias a favor de la madre de un hijo suyo que hasta entonces había permanecido en el anonimato, culpó a la derecha de haber ejecutado todo un plan para que no ganará el Si a su reelección.



“Habrá siempre alguien que investigue esos ataques que vienen como discriminación, humillación, como marginación al Evo en este proceso. No lo sé, pero alguien está haciendo seguimiento para demostrar cómo soportamos todo esto por Bolivia”, señaló la primera autoridad del país.



En la misma conferencia de prensa señaló que aguarda con paciencia los resultados de la consulta. "Aunque con un voto o dos va a haber un ganador. Eso se respeta. Si gana el No retornaré a mi chaquito", dijo.



Según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al 72,5% de actas verificadas , el Sí recibe un 43,2% y el No, un 56,5%.