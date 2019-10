Inicia campaña para los estatutos autonómicos

En cinco departamentos del país y en cuatro municipios auónomos arrancó el periodo de campaña electoral a favor del "sí" o del "no" para la puesta en vigencia de sus estatutos autonómicos. En un municipio la pugna será a favor o en contra de su carta orgánica.



Los ciudadanos y ciudadanas habilitadas podrán emitir su voto el próximo domingo 12 de julio.



En cumplimiento al calendario electoral, entre el 13 de abril y el 8 de julio, las organizaciones políticas o alianzas, organizaciones de la sociedad civil, y las naciones y pueblos indígenas interesadas en realizar campaña se deberán acreditar ante el Órgano Electoral Plurinacional.



Las organizaciones que se acrediten hasta el 28 de mayo ante el Órgano Electoral Plurinacional podrán socializar los estatutos autonómicos en espacios públicos y privados. En tanto, los medios de comunicación deben registrarse ante el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), para difundir propaganda electoral.



Los departamentos que someterán a referendo su estatuto autonómico serán Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Oruro y La Paz, además de los municipios de Charagua, San Pedro de Totora, Tocapaya y Cocapata, que decidieron transitar a autonomías indígenas, mientras Huanuni someterá a consulta su carta orgánica.



Para los departamentos la consulta será: "¿Está usted de acuerdo que se apruebe el estatuto autonómico departamental declarado constitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional?" y las opciones de respuesta serán "sí" y "no".



En el caso de los municipios que quieren transitar de autónomos a indígenas la pregunta será "¿Está de acuerdo con que el estatuto autonómico originario (se pone el nombre del pueblo) sea puesto en vigencia?", con opciones de repuesta "sí" y "no".



Para el caso de Huanuni la consulta irá de la siguiente manera: "¿Está de acuerdo en aprobar la carta orgánica municipal?".



Con carácter vinculante



De acuerdo a la explicación del vocal Ramiro Paredes, los resultados del referendo en el ámbito municipal responderán a la mayoría simple, siempre y cuando, el 50 más uno de los electores asista al referendo, ya que si es menor, el resultado no es vinculante.



"Si los votos válidos son superiores a los votos nulos y blancos tiene carácter vinculante, si no se cumple ese principio, no hay carácter vinculante, y en el caso de las departamentales es la simple mayoría la que determina la opción", explicó.



Los jóvenes que cumplan la mayoría de edad, 18 años, antes del 12 de julio podrán empadronarse hasta este miércoles 15 de abril en los puntos habilitados por el Servicio de Registro Civil (Sereci).



Presupuesto



El Tribunal Supremo Electoral dispuso un presupuesto de 19,4 millones de bolivianos para el referendo de La Paz, 7,8 millones para Chuquisaca, 8,2 millones para Cochabamba, 6,2 millones para Potosí y 4,6 millones para Oruro.



En el caso de los municipios se dispuso 861.000 bolivianos para Charagua, 255.000 bolivianos para San Pedro de Totora, 98.000 bolivianos pata Tocapaya, 126.000 para Colcapata y 514.000 bolivianos para Huanuni.