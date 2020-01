Melania Trump amenaza con demandar a medios

Melania Trump amenazó con demandar a The Daily Mail, Politico y al menos otros ocho medios por difamación, dijo su abogado. La esposa del candidato republicano a la presidencia puso a Daily Mail y otras organizaciones de noticias "sobre aviso... por hacer declaraciones falsas y difamatorias sobre que supuestamente ella había sido una "escort" (acompañante) en la década de los 90", dijo Charles Harder, abogado Trump, en un comunicado.



Además, Harder dijo que había puesto sobre aviso a Politico sobre "declaraciones falsas y difamatorias" con respecto a su información sobre la historia inmigratoria de Melania Trump. Politico confirmó esta información.



Hace tres días, The Daily Mail, una publicación del Reino Unido, publicó un reportaje citando a una revista de Eslovenia informando que la agencia de modelos de Nueva York que representaba a Trump "también funciona como una agencia de acompañantes para clientes ricos". Ese informe fue retomado por otros medios de noticias.



Los medios advertidos incluyen The Daily Mail, The Week, Politico, Inquisitr, Tarpley, Before It"s News, Liberal America, LawNewz, Winning Democrats y Bipartisan Report, dijo Harder a CNNMoney.



Harder, quien también representó a Hulk Hogan en su exitosa demanda por difamación contra Gawker Media, confirmó que los avisos deben interpretarse como una amenaza de demanda.



El lunes, tanto Inquisitr como Bipartisan Report publicaron retracciones y disculpas por el informe del Daily Mail. Trump tuiteó los enlaces a las retracciones.