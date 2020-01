Evo culpa a la derecha de conflicto en Camiri

El presidente Evo Morales aseguró este viernes que la nueva estrategia de la derecha es "infiltrarse" en los Municipios para provocar conflictos de gobernabilidad y de esta manera perjudicar la gestión. El mandatario se refirió al caso de Camiri, municipio que está cerca de un mes paralizado por un conflicto interno.

"No estoy defendiendo al alcalde del MAS estoy defendiendo a todos los alcaldes", dijo Morales en un acto de entrega de recursos del Fondo Indígena realizado en La Paz.



El presidente lamentó la actitud de algunos concejales que "conspiran" para provocar la salida de los alcaldes movilizando a la población con protestas. "No comparto sacar con paros, marchas, bloqueos a autoridades electas", dijo.

"No podemos pasar de defensores de la democracia a golpistas, no comparto, puede haber problemas, lamentablemente no todos somos iguales, pero llega la justicia, que procesen si hay corrupción, pero no con paros hacer renunciar", indicó.

El mandatario pidió a las organizaciones sociales "detectar en qué municipios" existen estos casos que solo buscan perjudicar la gestión municipal y la coordinación que se hace con el Gobierno para realizar distintas obras.

"La nueva estrategia de la derecha es infiltrarse en los municipios para evitar gobernabilidad", señaló.

El Comité Cívico de Camiri inicio hace un mes movilizaciones para exigir la renuncia del alcalde Franz Valdez y de cuatro concejales, acusados de no ejecutar obras e irregularidades en su gestión.