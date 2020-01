EEUU, primera plaza en las inversiones de las RIN

Las reservas internacionales netas (RIN) de Bolivia están invertidas en 10 países (en 2015 de 4 pasó a 10 naciones), de acuerdo con un informe del Banco Central de Bolivia (BCB), de los cuales EEUU es la principal plaza con 53% donde se destinan las RIN.



Le siguen Corea del Sur 9%, Japón 8%, Francia 8%, Holanda 6%, Alemania 5% y Austria 5%. Y entre los con menor participación se encuentran Suecia (1%) y Finlandia (1%), y el sector supranacional con 4%.



En cuanto a las inversiones en euros, la estructura por país destaca a Corea del Sur, Suiza y Reino Unido alcanzando 49%, 31% y 9% respectivamente sobre el total del portafolio. Por otro lado, se redujo la exposición a China de 35% a 11%.



El portafolio, en cuanto a las inversiones en dólares australianos, se encuentra compuesto por títulos de agencias del gobierno francés, del gobierno de Corea del Sur y del gobierno de Holanda, con un 76%, 12% y 12%, respectivamente.



La estrategia de inversión en dólares canadienses fue incrementar la exposición en el sector de agencia, de 71% a 86%, para aprovechar las atractivas tasas ofrecidas por estas.



Respecto a la estructura por país, la exposición a Francia y supranacional se redujo de 57% y 29% a 43% y 14%, respectivamente, y se incrementó la exposición a Corea de Sur de 14% al 28% y a Holanda de 0% a 15%.



La inversión en renminbis chinos (tipo de moneda) se incrementó llegando a un 63% del portafolio, debido al incremento en la participación del fondo BIS CNY el cual tiene inversiones en títulos del gobierno Chino. Por otro lado se redujo la exposición a Hong Kong, finalizando con un 1% del portafolio.



En cuanto a las inversiones en oro el valor de mercado del portafolio de metal disminuyó en $us 167 millones por la reducción en el precio internacional del oro, con lo que el valor de mercado del portafolio pasó de $us 1.622 millones a $us 1.455 millones.



Se debe hacer notar que el portafolio de oro está invertido en su totalidad en el sector bancario, no existiendo otras alternativas de inversión en el mercado.



Durante esta gestión, se incrementó la exposición en bancos ingleses, alcanzando una participación de 64% por los niveles atractivos de tasas de interés ofrecidas. El resto de las inversiones se efectuaron en bancos franceses, alcanzando una participación del 36%.