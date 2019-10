Evo sugiere una ley para obligar a participar en carreras pedestres

El presidente Evo Morales propuso este sábado aprobar una Ley que obligue a las autoridades regionales enviar a sus mejores atletas para que participen en las carreras pedestres que organiza el Gobierno en conmemoración a los aniversarios departamentales.



"Estoy pensando, tal vez, mediante una Ley obligar a todos los alcaldes de Bolivia, a todos los gobernadores que manden a sus atletas de cada municipio a participar en todos los aniversarios de los departamentos, es obligación de las autoridades, de alcaldes, de todos, animar, incentivar el deporte", dijo durante la premiación de la primera carrera pedestre, denominada "10k presidente Evo", que se realizó en la ciudad de La Paz, en conmemoración a la fundación del Estado Plurinacional.



Morales explicó que las autoridades regionales y nacionales deben incentivar el deporte y dar su apoyo a los deportistas bolivianos, para que luego puedan representar a Bolivia en competencias internacionales.



"Cómo, es que como, alcaldes, gobernadores, autoridades, dirigentes de los movimientos sociales no pueden apoyar, no podemos ayudar a quienes quieren correr, qué bueno sería, alcaldes de zonas amazónicas, de Pando, de Beni, de Santa Cruz, manden, no les cuesta nada a esos alcaldes enviar a los mejores atletas, hombres y mujeres a competir en esta clase de carreras", agregó.



Asimismo, resaltó que la realización de carreras pedestres, prácticamente cada mes, sirve de preparación para los atletas bolivianos que participan en competencias internacionales.



"Se ha pensado porque nuestros corredores, no solamente se junten, se preparen, para ir a las competencias internacionales, sino estar en permanente preparación, para cualquier competencia internacional", agregó.