Fallo sobre transmisiones no se aplicará retroactivo

El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tiene un rango retroactivo, por lo cual la sanción de más de 87.000 bolivianos a Bolivia TV deberá cancelarse. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera dijo que pagarán la multa.



"Sí, efectivamente, hasta hoy las 08.30 estaba vigente (el reglamento), aunque anoche hemos enviado fax (...) No es retroactivo este fallo y queremos aclarar que se aplica a todos los gobiernos, municipal, departamental y no solo al nacional", aseveró el magistrado Oswaldo Valencia a radio Erbol.



Sin embargo, en la víspera existieron otras dos transmisiones del canal estatal, que excedieron el límite de los 15 minutos que estaba vigente, porque aún no se conocía el fallo. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no se pronunció al respecto.



El magistrado explicó que "el Órgano Electoral debería coordinar con el Órgano Legislativo que partes pueden ser incluidas dentro de un reglamento (...) El tema es que siguiendo la jurisprudencia, cualquier prohibición debe ser mediante una ley".



García Linera sostuvo que "la multa será pagada, si hemos cometido un error, vamos a enmendar y la multa será pagada", a tiempo de señalar que el Gobierno recibe "con humildad" el dictamen. "Vamos a acatar la decisión que asuma el máximo órgano de control constitucional del país, sea cual sea, Lo que acaban de decir ayer lo aceptamos, con humildad", aseveró.