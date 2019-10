Evo, Álvaro y el pasado con las ONG que hoy quieren expulsar

El Gobierno acusó hace unos días a cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de "hacer política" en territorio nacional. Dos de ellas, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) tuvieron relación con el presidente Evo Morales y Álvaro García Linera.



Ambas entidades fueron amenazadas con ser "expulsadas" del país, sin embargo, las dos contestaron que este hecho es imposible ya que se trata de ONG bolivianas.



Evo agradeció al CEDIB



Cuando era diputado nacional, el ahora presidente Evo Morales envió una carta de respaldo al Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) en la que destaca a esa intuición "porque defiende" los intereses de los "productores de coca" y "apoyó (…) a los dirigentes de las Federaciones en momentos de represión".



En la carta mencionada, escrita en julio de 2004, Morales dijo que la entidad "siempre busca difundir la verdad de los procesos económicos y políticos del país".



En la misiva, que difundió en aquella oportunidad Erbol, Morales destaca el papel que tiene la organización en la difusión de datos.



"En medio de un país desinformado y manipulado, firmo la presente nota de respaldo al CEDIB con pleno convencimiento de que son muy escasos los espacios de información crítica y comprometidos por el pueblo de Bolivia", escribió el entonces dirigente cocalero.



García Linera dijo el lunes que el Cedib, Cedla y las fundaciones Tierra y Milenio defienden su discurso "con mentiras, con datos erróneos" y amenazó con expulsarlas.



Misma acusación que Goni



El director del CEDIB, Marco Gandarillas, señaló que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada acusó a esa organización de "servir a intereses extranjeros", como ahora lo hace el vicepresidente.



"En el gobierno de Sánchez de Lozada, el CEDIB fue intervenido, se nos acusó entonces de ser una organización que apoyó a la guerrilla cocalera y de hacer lo que curiosamente nos acusa el gobierno actual de ser una organización al servicio de intereses extranjeros", explicó Gandarillas a la agencia de noticias ANF.



García quiso dirigir el Cedla



Por su parte, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, se presentó a fines de 2004 a un concurso abierto de competencia para ocupar el cargo de director del Cedla. La convocatoria pública estuvo abierta para cualquier profesional interesado que cumpliese con los requisitos.



El proceso de calificación al que se presentó García Linera estuvo a cargo de la empresa Ruiz Mier e incluyó una evaluación de hoja de vida, un examen psicotécnico y una propuesta de gestión estratégica de la institución.



El actual vicepresidente terminó en la lista corta de tres pre seleccionados. Aunque no tuvo la mayor calificación por su hoja de vida, por su experiencia laboral y exámenes respectivos, ingresó a la terna. Según el informe del proceso al que accedió ANF; la expectativa salarial del ahora vicepresidente no se ajustaba a lo que disponía el Cedla.



El Cedla fue fundado el 21 de enero de 1985, por el fallecido Carlos Villegas, exministro de Evo Morales, y presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hasta el día de su muerte en enero pasado. Fue considerado en vida como uno de los hombres más fuertes del actual Gobierno.