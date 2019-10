Arce: El éxito de Bolivia es resolver temas sociales

El ministro boliviano de Economía, Luis Alberto Arce, señaló este viernes que el éxito productivo de su país no reside en la proyección de crecimiento del 5 % para este año, el más alto de Sudamérica, sino en combatir problemas sociales como la pobreza, el analfabetismo o la desigualdad.



"Donde más éxito hemos tenido es resolviendo problemas sociales", resumió Arce durante su intervención en el Foro Económico Internacional de Latinoamérica y el Caribe organizado en París por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio francés de Finanzas.



El ministro de Bolivia, país que participa por primera vez en ese encuentro latinoamericano, señaló que no hay que diseñar las políticas económicas "para salir de las crisis, sino para resolver los problemas de la gente".



"Nosotros no creemos en la economía de mercado, creemos en el comercio justo y complementario entre los países", comentó a Efe tras su intervención.



Redistribución de la riqueza



En ese sentido, explicó que desde 2006 Bolivia está inmersa en un "cambio de modelo" económico que se basa en aprovechar sus propios recursos naturales y en redistribuir la riqueza.



"Al mercado no le interesan los problemas de la gente", insistió Arce, quien considera que la clave en el éxito de su política económica "tiene que ver con la redistribución del ingreso" que "ha generado un incremento de la demanda interna y en el poder de compra de los bolivianos".



El ministro boliviano subrayó durante su intervención, en un panel que compartió con responsables de las economías de Colombia o Argentina, que Bolivia ya no es "el país más pobre de Sudamérica".



"Lo primero que hacemos al elaborar el presupuesto es garantizar las políticas sociales", a diferencia de lo que ocurre en países vecinos como Chile, Colombia o México, que privilegian el crecimiento económico, consideró Arce, quien esbozó tres grandes líneas productivas de su país.



Recursos naturales



La primera pasa por explotar sus propios recursos naturales y buscar que los réditos tengan impacto en otros ámbitos de la economía nacional.



"Somos ricos en recursos naturales pero nunca hemos disfrutado de nuestros propios recursos", dijo el ministro, quien valoró que nueve años después de la llegada de Evo Morales a la Presidencia, el país ha logrado, por un lado, industrializar la producción energética y, por otro, buscar una diversificación (gas, hierro, litio, etc.).



Además, Bolivia ha apostado por garantizarse su "soberanía alimenticia" y en intentar convertirse en "un gran jugador en el mercado mundial de los alimentos", dijo.



"Mucho se habla de libre comercio, de que hay que abrir las fronteras... pero cuando América Latina quiere exportar alimentos a Europa, se cierra. Es un discurso de libre mercado de dientes para fuera nada más, porque hacia dentro hay proteccionismo", comentó a EFE.



Por último, Bolivia apuesta por exportar energía eléctrica a los países vecinos, a través de sus recursos hidroeléctricos, eólicos o termoeléctricos, indicó Arce, que cree que el modelo boliviano es exportable a otros países, siempre que cada Estado se adapte "a sus potencialidades".



"Buscamos un equilibro entre equilibrio y resolución de problemas sociales", concluyó.