Mujer denuncia que dio a luz en el piso del hospital

Una mujer denunció que dio a luz en el piso del Hospital del municipio de Monteagudo, Chuquisaca. El hecho habría ocurrido el 24 de diciembre y existe el compromiso del administrador del nosocomio para que se investigue la acusación.



La queja fue presentada por Bertha Rodas León, de 38 años, quien aseguró que no recibió la atención médica adecuada, según reportó la radio Suprema de la red Erbol. El centró médico se llama San Antonio de los Sauces.



Lee también: Atrapan en Cochabamba a mujer que raptó a gemelos



"El doctor de emergencia no me quiso atender, me dijo ‘váyase a su casa, falta todavía’ aunque yo ya estaba mal, apenas estaba, luego me pidieron mi carnet y después una enfermera me llevó a un cuartito con catres altos", contó la flamante mamá.



Agregó que "ella (la enfermera) se salió y no ha vuelto más, hasta que tuve a mi bebé en el piso, no podía ni subir al catre". La mujer es oriunda de la comunidad El Corey, perteneciente al municipio de Padilla.



Lee también: Alistan ley para cuidar de las madres adolescentes



Según la versión, el administrador de ese centro médico se comprometió a verificar lo denunciado. En caso de que se confirme, el caso pasará de inmediato ante el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de esa región del país.