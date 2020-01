Documental Salero se presenta esta noche en Centro San Isidro

Esta tarde, a las 17:00, en el Centro Cultural San Isidro (Radial 10 y avenida Che Guevara. calle 1 # 42) se presentará el documental Salero, de Mike Plunkett, que se desarrolla en Bolivia, en el Salar de Uyuni del departamento de Potosí. El ingreso es gratuito.

“Salero es un viaje poético a través de los ojos de Moisés, uno de los últimos recolectores de sal, cuya historia explora cómo la identidad está formada a la vez de tradición y progreso”, dice la sinopsis de esta película filmada en el desierto de sal más grande del mundo, que muestra cómo irrumpen la codicia, la tecnología y los intereses económicos y amenazan su estabilidad.

En Salero, Moisés Chambi, uno de los últimos saleros, ve la destrucción de su entorno. El blanco del paisaje se quiebra, así como se va resquebrajando su presente en espera de un futuro ambiguo y extraño.

Mike Plunkett es un escritor, editor y director de cine y televisión, radicado en Nueva York. Sus cortometrajes han sido exhibidos en el Festival de Cine de Sundance, el Museo de Queens, el DGA, y han sido transmitidos por PBS

Salero es su primer largometraje documental y ha recibido los premios de The MacArthur Foundation, Tribeca Film Institute, San Francisco Film Society, y New York State Council for the Arts

Esta tarde en San Isidro estará el productor del documental Noah Harley para hablar de este trabajo.

Salero se exhibirá también desde hoy en el Cine CBA, a las 20:00.