Centenario de Juan Rulfo

Juan Rulfo (San Gabriel, hoy Apulco -cerca de Sayula, estado de Jalisco – 16.05.1917– Ciudad de México, 07.01.1986), escritor, fotógrafo, traductor de Rilke y guionista cinematográfico mexicano. Vivió la tragedia de las guerras revolucionarias, la violencia institucionalizada y los asesinatos de sus parientes durante la Guerra Cristera (1926-1929). “A mi abuelo y a mi padre les dispararon por la espalda y a mis tíos los colgaron”, solía aclarar sin inmutarse. Huérfano de padre y madre, un tío suyo lo enclaustró en un reformatorio de Guadalajara, causa de su depresión y desamparo. De estas desgracias nace su leyenda de hombre sombrío, taciturno, distante y esquivo. Sin embargo, el Rulfo que yo empecé a conocer en Las Palmas de Gran Canaria (1979), y traté luego en Madrid y en Berlín Occidental (1981, 1982), era otra persona, distinta a la que describen los libros, diarios y revistas. Cada vez que visitaba Madrid me llamaba para platicar de todo un poco. Hablaba pausadamente, mientras fumaba, y yo lo escuchaba hasta que me cedía la palabra con “¿Y usted, Pedro…? Creo que a Rulfo le gustaba mi compañía porque nunca lo llamé ‘maestro’, ni le solicité un autógrafo, ni le pedí posar juntos para una foto.

Nuestra amistad surgió al restaurarse las relaciones diplomáticas entre México y España, interrumpidas a raíz de la Guerra Civil Española. El ministerio español de Asuntos Exteriores había publicado en 1982, bajo los auspicios del embajador Inocencio Arias, el “Diccionario de Autores Iberoamericanos”, dirigido por mí. La ficha de Rulfo llevaba mi firma. La embajada de México en Madrid le hizo llegar seguramente el ‘Diccionario’, pues Rulfo me llamó por teléfono para darme las gracias y cuando nos vimos, en Madrid, lo primero que me preguntó fue “¿Y cómo sabe tanto de mí?” -“Porque fui profesor de literatura, en la Universidad de La Paz (1969) y allí dirigí un curso sobre usted”, le respondí. “Por esa fecha –seguí informándole- se exhibió en La Paz la versión cinematográfica de su novela Pedro Páramo y fue un fracaso de público. La tuvieron que retirar a los dos días. Tampoco tuvo éxito la película En este pueblo no hay ladrones, basada en el cuento homónimo de García Márquez. En ella, usted hace un cameo junto a Buñuel, García Márquez, Fuentes, Monsiváis y otros”. “Ah, sí, fue divertido”, comentó. “Pero usted no parece divertirse –le dije- porque aparece en la cantina del pueblo jugando al billar, sin pronunciar una sola palabra”. “Cierto, pero me divertí”, repuso. Luego cambió de conversación y me preguntó por qué los periodistas y escritores españoles me ninguneaban. “No lo sé”, le respondí.

Un año después, en 1983, Rulfo recibía el Premio Príncipe de Asturias. Fue entonces, y solo entonces, que él me regaló un ejemplar de su novela Pedro Páramo, con la siguiente dedicatoria: “Para el gran amigo Pedro Shimose, con toda la gratitud, simpatía y afecto de Rulfo. Madrid, 24-4-1983”. (Continuará)

Madrid, 07.07.2017.