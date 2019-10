La regla 2/2/2, ¿la clave para el amor eterno?

Ver parejas de ancianos tomados de la mano, riendo felices nos hace pensar que el amor verdadero y duradero existe, en relación a este último punto, desde la conocida página web reddit.com ha surgido una teoría que se sugiere a las parejas seguir la regla 2/2/2. ¿De qué se trata?



Esta regla dicta que una pareja debe tener una cita una noche cada dos semanas, escaparse un fin de semana cada dos meses y viajar durante una semana cada dos años.



¿Por qué? Una pareja necesita dedicarse un tiempo de vez en cuando para disfrutar de su compañía, sin distracciones. El planificar un viaje y tener un objetivo en común también ayuda a conectar aún más con tu pareja y no perder esa sensación de experimentar cosas nuevas como al inicio de tu relación.



Pero la regla 2/2/2 no es la única teoria del amor duradero. Conoce otras que también pueden ser la clave que muchas parejas buscan.



Un perfecto toque relajante



Citado por el diario "El Mundo", de España, el psicólogo neoyorquino John Gottman, uno de los mayores expertos en terapia y relaciones de pareja, asegura ser capaz de predecir, con un alto porcentaje de acierto, si una pareja continuará unida o no por largo tiempo, solo escuchando sus conversaciones y el nivel de humor presente en ella. Él sostiene que las relaciones de pareja se soportan en cuatro bases: el sexo, la economía, la comunicación y el humor.



Una visión similar tiene María Claudia Abello, psicóloga y educadora sexual, quien sostiene incluso que el humor, o goce, está por encima de lo sexual y lo económico. "Cuando se trabaja el goce en la pareja, dice, hasta de los problemas aprenden a reírse". Según ella, el goce consiste precisamente en apreciar las cosas sencillas de la vida, en ser capaces de sacar una sonrisa hasta en los momentos más difíciles, pero no como una fórmula mágica que funciona para todas las parejas, porque cada situación es íntima y particular.



A pasos del amor duradero



Tiempo de calidad: Con decir esto nos referimos a dedicar momentos para compartir y disfrutar al lado de tu pareja, sobre todo cuando llevan mucho tiempo juntos.



Exprésate y no tengas secretos: Una de las bases para una relación duradera es no ocultar cosas a tu amado (y viceversa); además es fundamental comunicar tus sentimientos e ideas para no dar lugar a los malos entendidos.



No pelear por cosas pequeñas: Es muy probable que tengas ideas muy diferentes a las de tu compañero, por lo que es importante que le hagas saber cada vez que te sientas incómoda para no acumular cosas negativas y explotar por algo que no valga la pena. Además recuerda que debe existir flexibilidad para llegar a acuerdos.



Tener nuevas experiencias: Ya sea tomar clases juntos, realizar viajes o incluso no ir a los mismos lugares en citas ayudará a mantener la chispa.



No abandonar a los amigos: Procura no abandonar a tus amigos y mantener un vínculo con ellos. Además es recomendable que tanto tú como tu pareja conozcan y se relacionen con los amigos de ambos.



Respetar el espacio y privacidad: Es cierto que no debes ocultarle secretos a tu amado para una relación sana; sin embargo es importante que tanto tú como él disfruten sus momentos solos ya que no se debe caer en una relación codependiente.



Dale halagos de tu pareja: Hazle saber y recuérdale lo valioso e importante que es en tu vida. También dile cuánto le quieres para que se sienta admirado y valorado.



Ser espontáneo: Para no caer en la rutina de vez en cuando puedes sorprender a tu pareja con detalles.



Crecer juntos: Otro secreto para tener una relación sana es no dejar de superarte en tu profesión y forma de ser; además, siempre aprender cosas nuevas de tu pareja.



Y vos, ¿cuál es tu secreto personal?