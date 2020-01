Mi madre, entre Neruda y Mistral

Como Pablo Neruda diría: “Cuando nací, mi madre se moría. Madre, he llegado tarde para besarte/ para que con tus manos me bendigas”. Gabriela Mistral escribió Obrerito: “Madre, cuando sea grande, ¡ay… qué mozo el que tendrás! Te levantaré en mis brazos… o te acostaré en las parvas o te cargaré hasta el mar o te subiré a cuestas o te dejaré al umbral. ¿Y qué casal ha de hacerte tu niño, tu titán, y qué sombra tan amante sus aleros van a dar? Yo te regaré una huerta y tu falda he de cansar con las frutas y las frutas que son mil y que son más”.

Mi madre, cuando viví, se moría; le dije: “Mamacita, amor mío, princesa del cielo, estrellita del Padre, ya estás allá como la primera vez, entre querubines, serafines, angelitos que, junto a los ancianitos custodios de la alianza, suben y cantan melodías celestiales. Partisteis como en una estampida hacia el Padre, como el sonido de una hostia que se quiebra; corristeis presurosa para recibir tu premio entre santos del cielo. Allí, de rodillas ante el trono, la Virgen María te tomó de tus manitas y te estrechó entre sus brazos junto a Jesús. ¡Cómo no!, amorcito, si fuisteis siempre, desde niña, amada sierva de María. Padre amado, te presto a mamacita. Cuídala, arrúllala como el más bello tesoro; te la presto, ¡oh, Padre!, por el tiempo que nos falta. Abrázala, porque cuando siendo niño, me cantaba melodías de cuna. Tómale de la mano, como cuando ella me levantaba de mis caídas sin reproche; acompáñala tú, como cuando por mí oraba hasta el alba esperando mi llegada”.

Neruda: “Mujer, yo hubiere sido tu hijo, por sentirte en mis venas, como Dios en los ríos y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal... Cómo sabría amarte, mujer, cómo sabría amarte como madre supo jamás. Morir y todavía amarte más y todavía amarte más y más”. Mistral: “O mejor te haré tapices con la juncia de trenzar o mejor tendré un molino que te hable haciendo el pan. Cuenta, cuenta las ventanas y las puertas del casal, cuenta, cuenta maravillas si la puedes contar".

Yo, diría: “Mamacita, gracias, amor de mi vida. Hoy y siempre”.