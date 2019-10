Santa Cruz lidera el pago del segundo aguinaldo

El departamento de Santa Cruz es, hasta hora, la región en la que más empleadores cumplieron con el pago primer y doble aguinaldo. Hasta este lunes vence el plazo para la cancelación del primer beneficio y hasta el 31 de diciembre el segundo, denominado "Esfuerzo por Bolivia".



Los datos compartidos por el ministerio de Trabajo indican que 1383 empresas cumplieron con el primer monto y 681 con el segundo en el oriente. La Paz, con 592 y 376, y Cochabamba, con 324 y 160, respectivamente, se ubican en tercer y cuarto lugar en cumplimiento.



Los porcentajes corresponden a este domingo y se desprenden de la Oficina Virtual de Trámites y Presentación física 2015 de esa cartera de Estado. Pando y Beni se ubican en últimos puestos, debido a que no superan ni siquiera los 100 empleadores que cumplieron con el beneficio.



Según el decreto supremo reglamentario para el segundo aguinaldo, hasta el último día hábil de este 2015 se debe erogar el pago. Este plazo deben cumplir los empleadores que registran crecimiento económico. Aquellos que no, deben presentar cuatro requisitos para flexibilizar el pago hasta marzo.



Hasta el 24 de diciembre las empresas que no puedan cumplir con el beneficio, deberán entregar su documentación. El ministerio de Trabajo amenazó con sanciones a quienes no paguen el segundo aguinaldo en los plazos establecidos o presenten documentación irregular para ampliar la fecha límite.



Datos del ministerio de Trabajo:,