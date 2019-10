Acusan a dirigentes por el desfalco en Fondo estatal

Hilarión Mamani (CONMAQ), Rodolfo Machaca (CSUTCB), Juanita Ancieta (Bartolinas), Ever Choquehuanca (Interculturales) son los cuatro dirigentes identificados por el exdirector de Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, como responsables de la entrega de dinero que ocasionó el desfalco millonario en ese emprendimiento estatal.



“La ministra Nemesia Achacollo no podía hacer nada contra la imposición del directorio que determinaba lo que se debía hacer y a quien entregar el dinero de los proyectos", sostuvo en la víspera en declaraciones a radio Fides.



Explicó que la entrega de dinero en forma directa a las organizaciones sociales fue determinada por el directorio, que "estaba compuesto en la gestión 2014 por Hilarión Mamani, Rodolfo Machaca, Juanita Ancieta, Ever Choquehuanca”, dijo el procesado.



Aramayo asumió como director del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (FONDIOC) el 7 de noviembre de 2013 y aseveró que fue avalado para el cargo por el Pacto de Unidad, compuesto por organizaciones campesinas, de colonizadores y originarios afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).



El exdirector está detenido desde el 23 de abril en espera de juicio por su presunta responsabilidad en malversación de recursos. Una intervención determinó la existencia de un daño económico contra el Estado de 102 millones de bolivianos.



"Todo lo imponían por votación y ella (Achacollo) estaba obligada a aceptar su disposición, y ni siquiera me dejaban participar para orientar en la parte de procedimiento o legal”, indicó a dicho medio de comunicación.



"Quisiera que Hilarión Mamani, Rodolfo Machaca, Juanita Ancieta, Ever Choquehuanca estén aquí, porque ellos son los verdaderos responsables del desvío de fondos en los proyectos, y para no creer el Ministerio Público ni siquiera los convocó", agregó



El Fondo Indígena aprobó, hace casi seis años, 3.177 proyectos para organizaciones sociales, 1.100 recibieron al menos un desembolso para la ejecución y 2.077 no recibieron recursos. Muchos ni siquiera fueron iniciados.