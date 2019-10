Spotify predice a los ganadores del Grammy

La aplicación Spotify publicó sus pronósticos sobre los posibles ganadores de la 57 entrega de los Grammy Awards, evento que se realizará este domingo 8 de febrero.



De acuerdo a publicaciones difundidas por la prensa internacional, Sportify ha realizado sus predicciones en base a una recopilación de datos globales de los principales álbumes, canciones, y artistas más escuchados de cada una de las categorías.



Por otro lado, analizó los hábitos de sus 60 millones de usuarios en todo el mundo para examinar qué canciones, álbumes y artistas fueron los más virales en dichas categorías y así predecir las posibles sorpresas de la noche.



Para Spotify estos serían los ganadores de la noche

,



Grabación del año: Sia – Chandelier



Sia Kate Isobelle Furler, más conocida como Sia, es una cantante y compositora australiana. En el año 2000, su sencillo "Taken For Granted" fue un éxito en el Reino Unido.



Escucha su tema, Chandelier, aquí:,



Álbum del año: Pharrell Williams – G I R L



Pharrell Williams es un cantante, productor y compositor de música estadounidense, también conocido como Skateboard P que forma parte del dúo The Neptunes con Chad Hugo, así como del grupo de rap/rock N.E.R.D junto con Hugo y Shae Haley.,



Canción del año: Hozier - Take Me to Church



Hozier es un cantante irlandés que se hizo conocido con el tema "Take Me To Church" y por interpretar el tema "Problem", de la norteamericana Ariana Grande.



Mejor artista nuevo: Bastille

?

Es una banda de indie rock del sur de Londres, Inglaterra, formada en 2010.,