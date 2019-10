No descartan una cuarta erupción del volcán Calbuco

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín) chileno mantiene su vigilancia sobre el volcán Calbuco en el sur del país, que ha registrado ya tres erupciones en una semana y no se descarta que pueda haber un cuarto pulso eruptivo.



"Nosotros no descartamos la ocurrencia de un cuarto pulso pero siempre con un nivel de energía menor", dijo hoy Rodrigo Álvarez, director del Sernageomín.



"El último pulso tuvo una columna con un máximo de cuatro kilómetros mientras que la del primer día llegó a una columna de 17 kilómetros. Esa situación no se va a volver a repetir", agregó.



El Calbuco, de 2.015 metros de altitud y ubicado a unos 1.000 kilómetros de Santiago, entró en erupción el jueves por tercera vez en una semana y lanzó una columna de humo y cenizas de casi cuatro kilómetros, que se desplazó hacia el sureste.



Anteriormente había registrado dos erupciones, que obligaron a decretar una zona de exclusión de 20 km alrededor del macizo y a evacuar a unas 6.000 personas que habitan en localidades aledañas