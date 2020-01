Intensifican tarea de vacunación contra influenza

Aunque los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en el departamento se redujeron a cuadros aislados, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) decidió intensificar la vacunación a los grupos de riesgo, que están constituidos por niños, adultos mayores y embarazadas, con brigadas que empiezan a visitar instituciones, unidades educativas, universidades y empresas públicas y privadas.

El primer operativo de inmunización lo realizó en el Comité pro Santa Cruz, “dirigido a las personas de la tercera edad, que son uno de los grupos más afectados por los cambios bruscos de temperatura”, indicó Joaquín Monasterio, director del Sedes.

Tras explicar que la vacuna es gratuita y está disponible en todos los centros de salud de primer nivel de la capital cruceña y las provincias, Monasterio pidió a los padres de familia que prevengan los resfríos en los niños, que son muy sensibles a las enfermedades ocasionadas por las variaciones del calor y el frío.

“Aunque las infecciones respiratorias bajaron al mínimo, insistimos en prevenir para no estar después buscando curación”, añadió.



Un reporte oficial del servicio de salud de la Gobernación da cuenta de que de enero a la fecha las IRA en el departamento suman 347.798 casos.



El jefe de la unidad de Epidemiología del Sedes, Roberto Tórrez, indicó que “esta cifra se encuentra en la zona de éxito dentro del canal endémico”.



Explicó que se lo denomina ‘zona de éxito’ porque los casos que están dentro de lo esperado, aunque no se descarta que en los siguientes días ocurra un natural y leve aumento con las variaciones de temperatura que se vienen registrando en estos días previo al invierno.



“Pero todo está bajo control, hay un plan de contingencia para cualquier situación de emergencia. El corredor endémico de las enfermedades respiratorias bajó la curva de su ciclo en el departamento, pero no hay que confiarse, es necesario estar preparados reforzando la prevención”, manifestó Tórrez.

Monasterio recomendó a las familias no automedicarse para calmar los estornudos por enfriamiento, sino que acudan al centro de salud más cercano para identificar si se trata de una simple gripe o de la influenza.



“Si es influenza el tratamiento tiene que ser con orientación médica, pues puede ser causal de muerte como ya ha ocurrido en esta ciudad”, dijo el titular del Sedes.