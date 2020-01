Cree que Palmasola no cambió nada tras visita del papa

“Le di la mano al papa. Llegué a la cárcel un mes antes de su visita. Estuve en la misa y le pude estrechar la mano”, dice Reynaldo y es una de las pocas veces que sonríe durante la charla.



Lleva un rosario en el pecho. Está sentado en un restaurante y cuando los platos están servidos se saca la gorra y dice: “vamos a hacer una oración”.

Reynaldo come lento y poco. Dice que un amigo de la cárcel le enseñó a orar antes de comer.

“Después de la venida del papa, no cambió nada en Palmasola. La comida mejoró por unos días, luego todo fue como siempre”, indica. Reynaldo pide permiso para llevarse el pollo y el arroz que estaba almorzando. “En la cárcel aprendí a no desperdiciar la comida”, expresa.



En Palmasola se paga por todo, cuenta, pues él pagó por un lugar donde dormir, para no ser enviado a Chonchocorito y por su seguridad ¿Qué significa eso?, “pagar para que no me golpeen”, dice. “Hay mucha retardación de justicia y los sentenciados, que son más abusivos, están mezclados con los ‘preventivos’. Debería haber una clasificación”, acota.

Su comida favorita es el fricasé. Mientras estuvo en la cárcel lustró botas hasta que llegó a trabajar en una pensión. “Primero fui mesero, luego ayudante de cocina hasta llegar a ser cocinero; fui subiendo de grado”, comenta. En todo el tiempo que estuvo preso, una vez logró probar un poco de fricasé.

Reynaldo cree que lo que le pasó tiene que ver con que es de condición humilde, pues ha visto a personas con dinero que han estado pocos meses y presos y logran salir. “Creo que también hubo discriminación”, dice.



Sobre el fiscal y los jueces que lo encarcelaron siente rabia y recuerda que su hermana venía desde Cochabamba a las audiencias que se suspendían por ausencia del fiscal. “Se lo dejo a la justicia; hay que ser muy cruel para condenar a alguien sin pruebas. Si los destituyeron está bien, pero no han estado dos años en la cárcel para saber lo que se siente”, concluye.