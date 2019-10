Achacollo destaca la igualdad de género en Bolivia

La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, este domingo en la ciudad de Santa Cruz, dijo que en la actualidad en Bolivia existe una igualdad de género, pero aún queda mucho por hacer para reivindicar la autoestima de las mujeres.



Las declaraciones de la autoridad se dieron en la plaza 24 de Septiembre, escenario en donde se realizó el encuentro denominado Todos los días son 8 de marzo, Mujer Revoluciónate, evento en el que se rindió un homenaje a la mujer boliviana en su día.



“Hoy tenemos la paridad de género, pero la tenemos que seguir socializando. Nos falta el trabajo permanente de socialización para elevar nuestra propia autoestima. Tener leyes a montones no ayuda si no lo aplicamos”, reflexionó Achacollo.



Gran presencia femenina en el Parlamanto



Por otra parte, el presidente Evo Morales, destacó el avance político de las mujeres en Bolivia ya que ocupan el 48 % de los escaños en el Parlamento, el porcentaje más alto de participación legislativa femenina en América.



"Siento una profunda admiración por ustedes (mujeres), pues debo reconocer, nuevamente, que son más honestas e inteligentes, por eso confío en ustedes para seguir caminando hacia el vivir bien", escribió Morales, en un comunicado.



La equidad de género está consagrada en la nueva Constitución boliviana, promulgada en 2009, y en 35 diferentes normas relacionadas con la educación, salud, trabajo, propiedad de la tierra en el agro, entre otras.