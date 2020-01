Ataque en un club gay de Florida deja 50 muertos

Al menos 50 personas han muerto y 53 han resultado heridas en el tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en el club gay nocturno Pulse de Orlando (Florida, EEUU), informó la Policía.





El tiroteo, que empezó en torno a las 02:00 hora local (la misma hora en Bolivia), está siendo investigado como un "acto de terrorismo".



El supuesto responsable del tiroteo, que portaba un fusil de asalto y una pistola y se atrincheró con rehenes en el local, murió en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, indicó el jefe de la Policía de Orlando, John Mina,. "Nuestros agentes dispararon al sospechoso", afirmó.



"Al menos nueve agentes estuvieron implicados en el tiroteo del sospechoso. Un agente resultó herido, pero parece que el casco (de fibra sintética) salvó su vida", explicó Mina, al recalcar que el supuesto tirador estaba "organizado y bien preparado". Apuntó también que el sospechoso llevaba un "artefacto" y "posiblemente" tenía otro "en su automóvil".



Por su parte, el alcalde de la ciudad, Buddy Dyer, expresó su pesar por el "muy horroroso crimen" e instó a la población a "ser fuerte".

"Somos una comunidad fuerte y resiliente", afirmó el alcalde en la rueda de prensa.



Numerosos vehículos de emergencia acudieron a la discoteca y varias víctimas fueron evacuadas en ambulancias, mientras otras yacían fuera del local en el suelo ensangrentadas y atendidas por policías, según las imágenes emitidas por los medios locales.



La Policía de Orlando confirmó que efectuó una "explosión controlada" cerca del club, pero no aportó más detalles, mientras el Cuerpo de Bomberos también desplegó un equipo de desactivación de artefactos explosivos, indicó el diario local "Orlando Sentinel".



El mensaje del club



El club Pulse, situado en el centro de Orlando, publicó en su página de Facebook un mensaje en el que pedía que todo el mundo saliera del local y corriese.



"Tan pronto tengamos información, actualizaremos a todo el mundo.

Por favor, tengan a todo el mundo en sus oraciones mientras afrontamos este trágico evento. Gracias por sus pensamientos y amor", agregó el club en Facebook.



Un testigo citado por la televisión local WESH aseguró haber oído unos 40 disparos y otro testigo dijo que un amigo suyo resultó herido y se encerró en un aseo de la discoteca.



La testigo Rosie Feba, que logró escapar del local junto a su novia, indicó que el tiroteo comenzó cerca de la hora del cierre. "Ella me dijo que alguien estaba disparando. Todo el mundo se tiró al suelo", relató Feba, que al principio pensó que "no era real", sino que "era parte de la música, hasta que vi el fuego de su pistola".