Gobierno pretende llegar a un 24% de deuda externa en 2017

El Ministerio de Planificación aseguró que este año, se pretende llegar a registrar una deuda externa de hasta un 24% del Producto Interno Bruto (PIB).

"Este año, tenemos una cartera bastante ambiciosa. Pero vamos a preservar la salud macro económica. Contrataremos con los organismos multilaterales unos $us 450 millones, además de los $us 1.000 millones de bono soberano que tenemos. Pero el límite este año es no superar el 23% o 24% del PIB en endeudamiento", sostuvo la ministra de Planificación, Mariana Prado, durante la rendición de cuentas que se realiza en La Paz.

El financiamiento externo, según Prado se dirigen principalmente a inversión pública, que este año está presupuestado $us 6.188 millones.