Van 9 horas y no hacen la autopsia al tercer minero

Pasaron 14 horas desde que salieron de la mina Viloco, a 180 kilómetros de La Paz trayendo el cuerpo de Rubén Aparaya Pilco, minero de 25 años fallecido por dos disparos de arma de fuego en el bloqueo de Panduro y hasta las 13:00 de hoy no empieza la autopsia legal por ausencia del Fiscal asignado al caso.



La viuda, Margarita Condori, es una muchacha que solo atina a llorar porque no puede explicar lo que pasó, tiene un menor de dos años y un embarazo de dos meses.



Su hermano Erasmo Aparaya llegó acompañando el cuerpo y no sabe cuánto tiempo demorará el trámite. "Llegó el defensor (del Pueblo) allá y dijo que había que hacer autopsia, por eso hemos viajado y seguimos esperando, no sabemos qué tenemos que hacer", lamentó ante los medios.



La oficina de la Defensoría del Pueblo afirma que llegaron con el cuerpo a las 03:00 aproximadamente y lograr el concurso del Ministerio Público fue una odisea porque no había personal ni siquiera en la morgue para recibir el cuerpo.



Sumado a su desgracia, la familia de escasos recursos tuvo que comprar todos los implementos para el forense y los fiscales que deben asistir al acto.



El Ministerio de Gobierno pagó el ataúd que ya llegó a la morgue y el Ministerio de Salud deberá encargarse del traslado del cuerpo, informó la defensora adjunta, Teresa Subieta.,