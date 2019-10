Se cumple un año del fallo sobre la deuda argentina

La presidenta argentina, Cristina Fernández, acusó este sábado al juez neoyorquino Thomas Griesa, que hace un año falló a favor de fondo especulativos que litigan contra el país suramericano, de querer "humillar" a Argentina.



"Se cumple un año de la sentencia de un juez que no quería que le pagáramos a los acreedores, que quiere humillar y denigrar la soberanía argentina y, fundamentalmente, desencadenar un proceso de nuevo endeudamento para todos los argentinos", afirmó hoy Fernández.



En un acto en la ciudad argentina de Rosario y transmitido por cadena nacional, la mandataria recordó que hace un año Griesa ordenó a Argentina pagar 1.330 millones de dólares más intereses a fondos especulativos por bonos de deuda en cese de pagos desde finales de 2001 y que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.



Fernández dijo que por entonces hubo quienes le aconsejaron acatar el fallo y "pagar al contado".



"Dijimos que era una trampa mortal. Que no solo eran esos 1.300 millones de dólares sino que atrás venían muchos más. Dicho y hecho", sostuvo la mandataria.



En este sentido, recordó que recientemente Griesa dio la posibilidad a otros acreedores de Argentina se sumarse al litigio, con lo cual la deuda se elevaría 20.000 millones de dólares, cifra que equivale a "poco más de la mitad de las reservas del Banco Central" argentino.



Fernández argumentó que no pagar lo dispuesto por Griesa fue aplicar "un criterio de racionalidad más estricto en términos y económicos y jurídicos y también de dignidad y soberanía en términos políticos".