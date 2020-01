"La Juventus tácticamente es muy bueno”

El argentino Claudio Caniggia considera que no se puede señalar a un favorito en la final de la Liga de Campeones del próximo sábado, ya que, si bien el Real Madrid cuenta con la ventaja de haberla ganado recientemente, el Juventus es muy fuerte tácticamente.

"Es muy difícil decir un favorito, no me gusta dar un favorito porque, al menos en esta final, no hay un equipo que lo sea. El Real Madrid ha jugado las últimas y las ha ganado y eso es positivo para un equipo, pero enfrente tienes a un equipo tácticamente muy bueno, con jugadores de gran personalidad. Seguramente, yo doy un 50 y 50, porque con los italianos siempre es muy complicado", indicó el exjugador argentino.

Caniggia participó este domingo en el ‘Final de Leyenda’ con el que el Atlético despidió al estadio Vicente Calderón.