Recursos Evaporíticos niega aumentar presupuesto a CAMC

La Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) rechazó el incremento del presupuesto del contrato que pidió la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd. para la construcción y montaje de la Planta Industrial de Sales de Potasio que edifica en Uyuni (Potosí).



La empresa, que está involucrada en una denuncia de tráfico de influencias, informó hace tres semanas haber hecho ajustes al proyecto y, por ello, pidió que se le aumente al monto aprobado en la adjudicación.



Según la empresa, la consultora alemana Ercosplan, autora del diseño inicial de la planta de cloruro de potasio, no consideró al menos siete procesos dentro del proyecto, por lo que la empresa china presentó los ajustes de ingeniería de la obra, que le costarán al Gobierno Bs 16.603.366, es decir, unos $us 2,3 millones más del monto total presupuestado.



“GNRE aclara que esta entidad, dependiente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), ha ratificado el presupuesto del proyecto. De acuerdo a contrato firmado entre la GNRE y la china CAMC, suscrito en julio de 2015 en Uyuni, se establece que la construcción y el montaje de la Planta Industrial de Sales de Potasio tendrán un costo de más de $us 178 millones, obra que debe ser concluida en 28 meses”, confirmó la entidad, cuyo gerente es Luis Alberto Echazú. La empresa china, que tenía como gerenta comercial a Gabriela Zapata, ejecuta obras públicas por más de $us 500 millones.



Inspección

En reciente visita de inspección de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa a las obras que la CAMC ejecuta en el salar de Uyuni, responsables de esta empresa informaron a la comisión y a periodistas que se estaban realizando algunos ajustes al proyecto original.



Revisados y analizados los ajustes al proyecto original de Ercosplan, la Comisión de Evaluación de la GNRE ha establecido que no corresponde ningún incremento al monto original, por lo que se ratifica lo establecido en el contrato suscrito en Uyuni; esta decisión fue comunicada a la CAMC y fue aceptada por la empresa.



Hasta la fecha, la obra de infraestructura, como la preparación de la plataforma sobre la que se levantará esta factoría industrial, tiene avances significativos, habiendo adelantado en tiempos de acuerdo al cronograma. Representantes de la China CAMC afirmaron que tienen previsto concluir esta obra en los tiempos y plazos establecidos en el contrato.



La construcción y montaje de la Planta Industrial de Sales de Potasio es un paso muy significativo, en Bolivia será la primera planta industrial para la producción de un fertilizante de creciente demanda mundial.

La planta industrial comprende un área de 2.500 m2 (500 m por lado), de tres niveles y una altura máxima de 36 metros, será una estructura imponente en el salar, con todos los estudios de suelos que permiten garantizar que una planta de esta naturaleza funcione correctamente.



La Planta Industrial de Sales de Potasio estará entre las 10 más importantes de mundo; en unos cuatro a cinco años, Bolivia estará entre los mayores productores de fertilizantes potásicos para el desarrollo de la agricultura, la ganadería y su aplicación en otras industrias