Leadsom se retira y deja libre la vía a Theresa May

La candidata Andrea Leadsom anunció hoy que se retira de la carrera para ser líder del Partido Conservador británico y primera ministra del Reino Unido, lo que deja la vía libre a su única rival, Theresa May.



May y Leadsom, que fueron preseleccionadas por el grupo parlamentario conservador para el doble cargo, competían por el voto de las bases en unas elecciones internas que iban a concluir el 9 de septiembre, cuando se hubiera revelado el nombre de la ganadora.



La ministra británica del Interior, Theresa May, candidata a suceder a David Cameron como primera ministra del Reino Unido, prometió este lunes que si llega al cargo sacará al país de la UE, obedeciendo al resultado del referendo del 23 de junio.



"Brexit significa Brexit, y lo convertiremos en un éxito", dijo Theresa May en la televisión.



En respuesta a los que piden ignorar el resultado de la consulta, May afirmó que "no habrá intentos de seguir en la UE ni intentos de unirse a ella por la puerta de atrás".



Theresa May, que hizo una discreta campaña a favor de que el Reino Unido se quedara en la Unión Europea, se dirigió en particular a los "líderes económicos que no prepararon la posibilidad de una salida".



El Reino Unido necesita "el mejor contrato comercial, para los bienes y los servicios", dijo May cuando se le preguntó sobre cómo pensaba negociar el acceso al mercado común europeo.



"Queda claro también que el voto a favor del Brexit es un mensaje que pide un control de la libre circulación de personas. Eso no puede seguir como hasta ahora", dijo May.