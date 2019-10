El 52,6% rechaza reelección presidencial de Evo Morales

El 52,6% de los personas encuestadas en las cuatro ciudades más pobladas del país se opone a que se modifique la Constitución Política del?Estado (CPE) para destrabar una nueva reelección presidencial de Evo Morales, según los resultados del estudio de opinión elaborado por Captura Consulting a encargo de EL?DEBER.



El martes, Morales dijo en Bruselas que dejaba abierta la posibilidad de modificar la Carta Magna para volver a Palacio Quemado. La reelección es una figura que está cada vez más en auge en países de América Latina, donde incluso se impulsa un mandato indefinido en Venezuela y Ecuador.



De acuerdo con la encuesta, Santa Cruz lidera el rechazo de una nueva postulación de Morales, con el 58,7%, seguido por La Paz (49,5%), luego El Alto (48,5%) y?Cochabamba (48%).



La foto puede cambiar



Los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Autono- mías, Hugo?Siles, coinciden en que la encuesta es una fotografía de la realidad, pero confían en que la percepción de los ciudadanos cambie.



Para Romero, el tema de la reelección presidencial todavía no forma parte de la agenda de la gente, por lo que hay diferentes corrientes de opinión. “Este Gobierno recién empezó una nueva gestión y acabamos de pasar por procesos electorales”, argumentó Romero.



En tanto que el ministro Siles considera que hay vías para modificar la CPE y para ello se requiere un proceso previo de difusión, por lo que ahora es ‘prematuro’ abordar el tema. “No es ni el tiempo ni el contexto adecuado para hablar de una reelección, además el presidente Evo Morales lo dijo como una posibilidad. En todo caso, cualquier decisión se debería ver más adelante”, afirmó.



El politólogo Luis Andia cree que más que un debate, la posibilidad de cambiar la Constitución para destrabar una nueva reelección presidencial es una posición instaurada en los medios de comunicación por la oposición o líderes de opinión contrarios al Gobierno.



Opuesto a ‘abrir’ la CPE



Los parlamentarios opositores consideran que no se debe dar la posibilidad al Gobierno de reformar la Carta Magna, porque seguro se aprovechará para incluir la reelección presidencial. Arturo Murillo, senador de Unidad Demócrata, precisó que el MAS presentará excusas para hacer cambios, entre ellos ‘modernizar’ la calidad de justicia u otros temas de interés de los bolivianos. “Si accedemos, se perderá lo poco de democracia que queda.?Morales pidió a sus sectores sociales que hablen de su reelección”, expresó.



Mientras, el senador Óscar Ortiz dijo que la encuesta muestra que la gente ve televisión internacional y no quiere que pase lo que ocurre en otro países; es decir, que Evo Morales se quede para siempre.



Otro dato de la consulta, muestra que si Morales no se presenta, Álvaro García Linera se proyecta como el mejor candidato (34,2%). Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señala que el binomio Evo-Linera es muy fuerte en la agenda política nacional. Sin embargo, el senador Murillo cree que la población no votaría por García Linera. “Ellos salen mucho en los medios de comunicación”, agregó.?Y Andia cree que García Linera recibe apoyo solo por Evo Morales