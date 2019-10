Doria Medina dice que el 'No' gana 'fuera de dudas'

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, manifestó que el "No" gana "fuera de duda" y que "no hay forma de que cambie el resultado" del referendo sobre el cambio dela Constitución Política del Estado (CPE) para habilitar a Evo Morales a una nueva reelección.



"Según Luis Garay experto de IPSOS no existe un empate técnico. Hay un triunfo del NO fuera de duda", escribió el empresario opositor en su cuenta en Twitter, tras la presunta victoria del rechazo al cambio de la Constitución Política del Estado (CPE).



Conoce más: Gobierno confía en revertir los resultados del cómputo



Agregó que "El conteo rápido se hace en 10 ciudades y 141 localidades. Por tanto, no son solo datos de ciudades. Y su margen de error es 2% (...) Como el margen de error es de 2% y la diferencia entre el NO y el SI es de 4,6% no hay forma de que cambie el resultado".



El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que "es altamente probable que ocurra algo parecido al de octubre. Es altamente probable que esas cifras se modifiquen de manera drástica", a tiempo de ver un empate técnico en las encuestas difundidas ayer.



Lee también: Redes sociales coparon la atención de la población



Según el Gobierno,el voto del área rural y en el exterior puede modificar la tendencia de los resultados, que por ahora le dan una ligera victoria al "No". El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene siete días para dar los resultados oficiales, aunque se estima que se conozcan antes.



Tuit de Doria Medina:,

Como el margen de error es de 2% y la diferencia entre el NO y el SI es de 4,6% no hay forma de que cambie el resultado.— Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) febrero 22, 2016 n