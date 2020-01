Dalái Lama pide no olvidar abusos de China

El dalái lama hizo hoy un llamamiento en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia) para que "la cuestión del Tíbet siga presente", porque "queremos que China respete nuestra cultura y filosofía budistas".



Ante un auditorio compuesto por diplomáticos y funcionarios europeos, el dalái lama aseguró que "lo más importante no es la independencia, sino el bien común", al tiempo que agradeció a la UE y a la organización paneuropea de 47 estados el apoyo prestado.



Con un mensaje pacifista, laicista y a favor de la compasión, la tolerancia, el perdón y la autodisciplina, apostó por la sonrisa: "Me encanta sonreír, a veces la gente es muy seria", afirmó.



Así provocó las carcajadas y aplausos de los espectadores de su charla con preguntas, en especial, cuando aprovechó una cuestión para ponerse en la cabeza una toallita mojada en agua fría para combatir el calor.



Otro de los momentos más aplaudidos se produjo cuando invitó a la embajadora del Movimiento contra el discurso del odio, la parlamentaria luxemburguesa Anne Brasseur, a que le pusiera en su túnica roja el pin de la campaña.



El dalái expresó su temor de que en el siglo XXI "se pueda reproducir lo que pasó en el anterior", en referencia a las guerras mundiales, y criticó la cultura "muy materialista" de Occidente.



Ahí, añadió, "la educación es un factor clave" y reveló que trabaja en un documento donde defiende que "en la escuela hay que hablar con compasión y bondad".



El dalái lama resumió en tres sus compromisos: el sentimiento de unidad para todos los seres humanos; como budista, buscar la armonía entre las religiones; y como tibetano, defender la cultura de la no violencia.



El líder espiritual tibetano mantuvo reuniones con el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland; el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la organización, Pedro Agramunt; y el comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks.