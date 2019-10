Cómo envolver regalos y no sufrir en el intento

Ya está muy cerca la navidad y hay tanto por hacer, que una sencilla tarea como envolver regalos no debe convertirse en una guerra. ¿Quieres presentar tus regalos de forma creativa y no sabes cómo? Nada que unos buenos tutoriales y un poco de práctica no puedan solucionar.



Si es que aún no tienes mucha experiencia, pero te queda poco tiempo, empieza por la forma básica de presentación. Agarra papeles para envolver, cinta adhesiva, tijeras, cintas ornamentales y ¡manos a la obra!



Te dejamos un video compartido por el usuario "Gustamontón" en Youtube en el que podrás aprender paso a paso las acciones básicas para envolver tus regalos, ahora si lo que quieres es impresionar, te compartimos otro tutorial de "Yuya", en el que te enseña formas muy creativas de envolver tus presentes. ¡mucha suerte!,