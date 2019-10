Envían a la cárcel a una persona con discapacidad

Juan R. C., persona con discapacidad, fue derivativo con detención preventiva a la cárcel de San Pedro, dentro del proceso que se le sigue por la presunta violación de una de sus compañeras en la vigilia que se mantiene a una cuadra de Palacio de Gobierno en La Paz.



"Hay indicios que la señora juez ha valorado, por tanto se ha determinado enviar a esta persona al penal de San Pedro. La víctima lo ha identificado plenamente", dijo a medios de comunicación la fiscal Karina Cuba.



Conoce más: Aprehenden a acusado de violación a una marchista



Los datos indican que el hecho se registró el 7 de junio. Willy Góngora, exjefe de seguridad de las personas con capacidades diferentes, denunció, hace una semana, que dos mujeres con discapacidad, una de 28 años y otra de 56, fueron vejadas.



"Que se haga una valoración semanas después, no significa que el hecho no haya pasado, la víctima ha reconocido a su agresor. Se ha valorado su grado de discapacidad para tomar esta determinación", agregó la autoridad del Ministerio Público.



Lea también: Denuncian abusos contra mujeres con discapacidad



La investigadora anticipó además que dos dirigentes de las personas con discapacidad serán convocadas a declarar, debido a que se presume que se habría "encubierto" el hecho. La representación del sector acusa que se trata de una estrategia para dañar la imagen de su protesta.