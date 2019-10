Colombianos respaldan el acuerdo con las FARC

El 74% de los colombianos votaría que sí al acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en el plebiscito que presumiblemente se convocará tras ser firmado, según la encuesta Polimétrica elaborada por Cifras y Conceptos y publicada hoy.



El sondeo, elaborado para Caracol Radio y Red más Noticias, recoge que el 19% votaría por el no en ese plebiscito, mientras que el 7 % restante está indeciso.



Asimismo, el 65 % de los encuestados respondió que saldría a votar en ese plebiscito, mientras el 31 % se abstendría y el 4 % no sabe o no responde.



El 23 de junio, tras más de tres años de diálogos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ambas partes anunciaron un acuerdo sobre el punto del "Fin del conflicto" que recoge entre otras cosas el cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.



Entonces, esa guerrilla también aceptó un plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos, algo a lo que en un principio se oponía.



El plebiscito está pendiente del aval de la Corte Constitucional y permitiría a los colombianos votar en contra o a favor de los eventuales acuerdos con las FARC.



En ese sentido, el sondeo preguntó: "¿está de acuerdo o en desacuerdo de que el Gobierno y las FARC hayan acordado atenerse al modelo que decida la Corte Constitucional para refrendar los acuerdos?".



El 61 % aseguró estar de acuerdo y el 29 % en desacuerdo, mientras que el 10 % restante se posicionó en el campo "no sabe o no responde".



Asimismo, el 77 % dijo estar de acuerdo con que la ONU sea el organismo encargado de recibir las armas de las FARC. Entre los consultados, un 38 % tiene una imagen favorable del presidente Juan Manuel Santos, la cifra más alta de este 2016, ya que en mayo registraba el 29 % y en marzo el 30 %.



En consecuencia, la imagen negativa de los colombianos sobre el mandatario cayó del 69 % en marzo y mayo, al 59 % en junio pasado.



El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe sigue manteniendo una imagen positiva entre el 46 % de los encuestados y desfavorable en el 52 %.



Sin embargo, ese porcentaje bajó desde septiembre de 2015, cuando el 54 % de los encuestados tenía una imagen favorable de Uribe y el pasado diciembre, cuando fue del 50 %.



La encuesta fue realizada entre el 25 y el 27 de junio de 2016 con 1.597 ciudadanos consultados mediante entrevistas cara a cara en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga y tiene un margen de error del 2,6 %