Eric Clapton colabora con los Rolling Stones

El guitarrista de los Rolling Stones Keith Richards afirmó hoy que el músico Eric Clapton ha colaborado en el nuevo disco inspirado en el "blues" en el que trabaja la banda británica.



"Nos lo pasamos genial grabando. Fue como en los viejos tiempos, en Richmond", dijo Richards a la cadena BBC 6 Music, en referencia a cuando The Yardbirds, antiguo grupo de Clapton, tocaba en el Crawdaddy Club de Richmond, al suroeste de Londres, donde coincidió con los Stones.



Clapton "se dejó caer (por el estudio) para un par de sesiones", detalló el guitarrista, que avanzó que las nuevas grabaciones incluyen temas clásicos de "Little Walter y Howlin" Wolf".



"No puedo revelar títulos en este momento. La razón es que no los recuerdo muy bien ahora mismo y no he traído una lista conmigo. Pero, como digo, habrá mucho "blues" de Chicago", adelantó el guitarrista.



Richards señaló que el disco, el primero de estudio de la banda liderada por Mick Jagger desde "A Bigger Bang" (2005), estará listo para otoño.



Según afirmaron los Rolling Stones en abril, el nuevo álbum contendrá nuevas composiciones, además de versiones de "blues".