Tres medios reciben el 55% de publicidad estatal

Unidad Demócrata reveló un estudio en el que tres redes de televisión, ATB, PAT y BTV, tienen el 55% de toda la publicidad estatal, lo que representa 60 millones de dólares, pese a que estos medios concentran solo el 10% de audiencia según un estudio de medición.



El diputado Wilson Santamaría (UD) interpelará este viernes en la Asamblea Legislativa a la ministra de Comunicación, Marianela Paco, para que explique la política de publicidad gubernamental en los medios de comunicación. "De acuerdo a los datos, esa es una distribución discrecional", afirmó el legislador.



Los dos primeros canales (ATB y PAT) han sido considerados como "paraestatales" por algunos estudios de medios, en referencia a que estarían bajo dominio del Gobierno central. El tercero es estatal.



Los canales con menos audiencia



La información sobre el rating presentado por Santamaría es producto de un estudio de la empresa ANDA, dijo el legislador, y se realizó en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. Los datos sobre publicidad fueron tomados del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y de Impuestos Nacionales.



Las tres redes nacionales "no figuran en la lista de alta preferencia ciudadana", dice Santamaría, quien cuestionó "¿bajo qué criterios se elige el medio de comunicación y a cuánto asciende el presupuesto de publicidad? ¿Por qué existen las diferencias de asignación de medio a medio? ¿Por qué los medios con mayor rating no tienen la mayor publicidad?".



Según el rating de ANDA las redes de mayor teleaudiencia son: Unitel, Red UNO y Bolivisión, sin embargo tienen baja publicidad oficial. El exviceministro de Comunicación, Sebastián Michel, dijo recientemente al programa "Esta Casa no es Hotel", de ATB, que uno de los criterios para difundir publicidad estatal es su nivel de audiencia.



El gasto en publicidad



El otro elemento de preocupación -dijo Santamaría- es que, durante la gestión 2014, los ministerios, empresas estatales y otras reparticiones del Estado asignaron más de 106 millones de dólares al ítem de publicidad y que, entre enero y julio de 2015, se gastaron más de 40 millones de dólares.



"La cifra agrede la sensibilidad de los bolivianos. Es demasiado dinero que se destina a publicidad", sostuvo el asambleísta.



De los 106,5 millones de dólares, los ministerios, en su conjunto, son responsables del 67% de la publicidad, luego está Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y en tercer lugar aparece Entel.



Denuncia



En agosto, la periodista Amalia Pando denunció que el Gobierno intenta "asfixiar económicamente" a radio Erbol, a la que presentó su renuncia para intentar así que se recomponga la relación entre ese medio y el gobierno.



Pando dijo también que otros medios no oficialistas, como Página Siete, tampoco reciben publicidad gubernamental. Ello generó preocupación por la forma cómo el Gobierno distribuye la publicidad estatal.