Depeche Mode anuncia su nuevo disco para 2017

Depeche Mode anticipó hoy que su nuevo álbum "Spirit" se publicará a principios de 2017 y desveló las primeras fechas de la gira internacional para presentarlo, "Global Spirit Tour".



En una gran rueda de prensa celebrada en Milán y retransmitida por internet, la banda formada por Martin Gore, Dave Gahan y Andrew Fletcher aseguró que este nuevo trabajo tendrá un sonido "inspirador".

"Estamos excepcionalmente orgullosos del sonido y la energía de "Spirit"", dijo Gahan en el encuentro con los medios sobre el que será el decimocuarto álbum de Depeche Mode, producido por James Ford, que es miembro de Simian Mobile Disco y en los últimos tiempos ha participado también en discos de Arctic Monkeys y Florence And The Machine.



Fue en 2013 cuando el trío británico publicó "Delta Machine", último disco de una discografía que arrancó con "Speak & Spell" (1981) y alcanzó un gran nivel de reconocimiento gracias a trabajos como "Music for the Masses" (1987) o "Violator" (1990), el más vendido de su carrera.

Su nueva gira, que desarrollará en su mayoría en grandes recintos al aire libre, arrancará el 5 de mayo en Estocolmo y contará con 32 conciertos en 21 países de toda Europa, incluyendo paradas en lugares emblemáticos como los estadios de Francia de París o el de San Siro en Milán (Italia).



Tras el tramo europeo del "tour", Depeche Mode seguirá su periplo por América, tras las monumentales cifras de su anterior gira, que les permitió tocar ante más de 2,5 millones de persona