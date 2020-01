¿De qué se asusta ‘Pillín’ Ribera?

“Si ahora fuera alcalde, me volvería loco”, dice ‘Pillín’ Ribera. Se estremece contemplando la ciudad. El famoso alcalde no disimula el pánico que le provoca el tráfico salvaje de nuestras calles o el despelote urbanístico. Se siente sin fuerzas para la difícil tarea municipal. No sé qué miedo tiene Pillín. ¿No ve a diario cómo un alcalde convive con tráfico, con transporte y transportistas, con urbanismo y con mil problemas más, sin inmutarse? ¿No ve don Pillín que los comerciantes de los mercados avanzan imparables en el loteo de aceras y calzadas, de rotondas y camellones, sin que se mueva ningún dedo? Con no darse el alcalde por enterado, asunto zanjado. Lo que no podría hacer don Pillín es acercarse al Abasto ni a otro mercado. El olor nauseabundo podría matarlo. La receta es no verlo. No sentirlo. No enterarse. Continuar la fiesta.

Porque la fiesta pudiera ser buen método. Fíjese como la Alcaldía arma modernos y sofisticados espectáculos. Luces y sonido hipnotizan a cientos de ciudadanos en la plaza principal. Amigos y altos funcionarios, bien sentados, distantes de la plebe, saborean finos bocaditos y refrescos. Los otros, la masa, la plebe, admira así más a los poderosos. El boato los impresiona. Son varios miles de dólares semanales que no van a la ciudad. Pero, ¿cuál es el drama? Es el precio de la admiración.

¿La basura? ¡Qué importa! ¿Los semáforos? ¡Y qué! ¿Pasos elevados para peatones? ¡No se oye! Don Pillín debiera aprender la lección. No hace falta hacer nada. Bastan las apariencias. Un ejército de funcionarios y adulones debe echar loas a diario por lo que se debiera hacer y por lo que no se hace, por lo que falla y hasta por los errores. Mucho más difícil que lo que le asusta a don Pillín es el manejo de la corrupción. Por eso ninguna autoridad municipal pierde el sueño. Derechos Reales y Plan Regulador son auténticas minas de oro. Por todo te piden coimas de cientos de dólares y no se mueve un dedo, ni una pluma, si no la aceitas. Cuevas de ladrones, pero nadie culpa al auténtico responsable.

Y si pensáramos en la otra vertiente de la corrupción, la de obras y contratos, podría ver don Pillín que se manejan con la misma filosofía. El grito de la población fue unánime cuando el pavimento del primer puente de la avenida al norte nos descoyuntó el esqueleto. A pesar de las protestas, la Alcaldía dio por buenos dos puentes más, enfermos de lo mismo, pero envueltos en el mismo papel. Quizás el mismo papel del millonario dron. Así aprendimos que no sirve de nada quejarse. En fin, que no se asuste don Pillín. No hace falta hacer mucho ni hacerlo bien