Bolivia evaluará cancelar refugio de Wálter Chávez

La Comisión Nacional del Refugiado (Conare) evaluará la situación jurídica del ciudadano peruano Wálter Chávez, exasesor del presidente Evo Morales, que fue detenido en Argentina. Lo más probable es que se le "cancele" su condición de refugiado, según dijo a EL DEBER su César Siles, presidente de esa instancia.



"La condición del señor Chávez era de refugiado desde el año 1992, él no presentó ninguna solicitud de autorización para realizar este viaje, un elemento que nosotros vamos a considerar (...) Al salir del país. él renunció a la protección del Estado boliviano", aseveró el funcionario.



Esta jornada se conoció que el extranjero fue capturado ayer en la localidad de Salta, Argentina. En su contra existe una orden de captura internacional de Interpol Perú por el presunto delito de terrorismo y ahora se verá si Perú solicita su extradición.



Este miércoles, el Ministerio de Gobierno oficializó su detención, explicando que cruzó la frontera a través de la población sureña de Aguas Blancas, departamento argentino de Orán, ubicado al noreste de Salta, frente a Tarija, del lado boliviano.



"Se tomará en cuenta esta omisión, incumplimiento para la revisión de su condición de refugiado. En este momento ya no le compete a Bolivia porque está en territorio argentino, es ese Gobierno que deberá evaluar un posible pedido de las autoridades peruanas", agregó Siles en contacto telefónico.



Voceros del MAS calificaron en anteriores semanas a Chávez como "Judas" al enterarse de que trabajaba en la agenda publicitaria paceña que asesora campañas del jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina. En su momento, el vicepresidente de Diputados, Víctor Borda, dijo que "no tiene credibilidad. Seguramente se va a evaluar, se van a ver las circunstancias y la situación (sobre ese trámite)".



En 2014, la entonces ministra de Comunicación, Amanda Dávila, declaró en conferencia de prensa, que Walter Chávez es un ciudadano nacional por haberse casado con una boliviana, tener hijos en el país, teniendo el derecho a trabajar donde él quiera.



Desde Argentina se informó que el extranjero cruzó la frontera hace 25 días, desde Tarija, con apoyo de opositores al Gobierno de Evo Morales y se encontraba gestionando su asilo político en Argentina.