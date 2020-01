Requisan droga valuada en 2 millones de dólares

En operativos recientes, la fuerza antidroga secuestró 754,9 kilos de cocaína y marihuana que -de acuerdo a información policial- tiene un valor de al menos 2.000.000 de dólares.



El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Santiago Delgadillo, dijo que los operativos más sobresalientes se ejecutaron en "las localidades de Cuatro Cañadas y Boyuibe logrando afectar como dos millones de dólares en frontera con Brasil".



Según la información de la estatal ABI, en los operativos también se lograron aprehender a algunas personas (no indica el número) además de un par de vehículos, en los que los narcotraficantes trasladaban sustancias controladas.



El jefe policial apuntó que las acciones antidroga no sólo se realizaron en carreteras, sino también se llevaron adelantes operativos que buscan combatir el microtráfico.